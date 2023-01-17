Василенко (Карпенко) Антонина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения04.08.1912
Дата смерти02.02.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1912
Отец: Карпенко Тимофей Алексиев
Мать: Карпенко Мария Адамовна
Рождение ребёнка
06.10.1940
Дочь: Семенова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Василенко Василий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.1994
Казачка, Воловский муниципальный район, Тульская область