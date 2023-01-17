Василенко (Карпенко) Антонина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко (Карпенко) Антонина Тимофеевна

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Место рождения

Плешкани, Черкаська область

Дата рождения

04.08.1912

Дата смерти

02.02.1994

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1912

Отец: Карпенко Тимофей Алексиев

Мать: Карпенко Мария Адамовна

Плешкани, Черкаська область
Рождение ребёнка
06.10.1940

Дочь: Семенова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Василенко Василий Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василенко Василий Никифорович

Смерть
02.02.1994
Казачка, Воловский муниципальный район, Тульская область
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