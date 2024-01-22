Калантарян Шаварш Карапетович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1931
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1931
Отец: Калантарян Карапет
Мать: Калантарян Варсеник
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калантарян Г
Мать ребёнка: Калантарян Римма Арамаисовна
Рождение ребёнка
06.02.1957
Дочь: Манвелова Гаянэ Шаваршевна
Мать ребёнка: Калантарян Римма Арамаисовна
Рождение ребёнка
25.03.1962
Сын: Калантарян Сурен Шаваршевич
Мать ребёнка: Калантарян Римма Арамаисовна