Калантарян Шаварш Карапетович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калантарян Шаварш Карапетович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1931

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1931

Отец: Калантарян Карапет

Мать: Калантарян Варсеник

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калантарян Г

Мать ребёнка: Калантарян Римма Арамаисовна

Рождение ребёнка
06.02.1957

Дочь: Манвелова Гаянэ Шаваршевна

Мать ребёнка: Калантарян Римма Арамаисовна

Рождение ребёнка
25.03.1962

Сын: Калантарян Сурен Шаваршевич

Мать ребёнка: Калантарян Римма Арамаисовна

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