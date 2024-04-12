Бобко Емельян Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Бобко Степан Осипович?
Рождение ребёнка
13.09.1894
Сын: Бобко Корнилий Емельянович
Мать ребёнка: Бобко Пелагея Кириллова
Рождение ребёнка
21.10.1896
Мать ребёнка: Бобко Пелагея Кириллова
Рождение ребёнка
21.10.1898
Дочь: Нестеренко Елисавета Емельяновна
Мать ребёнка: Бобко Пелагея Кириллова
Место жительства
С 1900
Рождение ребёнка
19.07.1901
Мать ребёнка: Бобко Пелагея Кириллова
Рождение ребёнка
17.01.1904
Дочь: Бобко Ксения Емельяновна
Мать ребёнка: Бобко Пелагея Кириллова
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Бобко Ирина Емельяновна
Мать ребёнка: Бобко Пелагея Кириллова
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Бобко Дарья Емельяновна
Мать ребёнка: Бобко Пелагея Кириллова
Рождение ребёнка
07.11.1910
Мать ребёнка: Бобко Пелагея Кириллова
Рождение ребёнка
01.03.1913
Сын: Бобко Георгий Емельянович
Мать ребёнка: Бобко Пелагея Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бобко Пелагея Кириллова
Смерть
Неизвестно