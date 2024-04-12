Бобко Емельян Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобко Емельян Степанович

Место рождения

Подолки, Сумська область

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Бобко Степан Осипович?

Мать: не указана

Подолки, Сумська область
Рождение ребёнка
13.09.1894

Сын: Бобко Корнилий Емельянович

Мать ребёнка: Бобко Пелагея Кириллова

Подолки, Сумська область
Рождение ребёнка
21.10.1896

Сын: Бобко Иларион Емельянов

Мать ребёнка: Бобко Пелагея Кириллова

Подолки, Сумська область
Рождение ребёнка
21.10.1898

Дочь: Нестеренко Елисавета Емельяновна

Мать ребёнка: Бобко Пелагея Кириллова

Подолки, Сумська область
Место жительства
С 1900
Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.07.1901

Сын: Бобко Илья Емельянович

Мать ребёнка: Бобко Пелагея Кириллова

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.01.1904

Дочь: Бобко Ксения Емельяновна

Мать ребёнка: Бобко Пелагея Кириллова

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Бобко Ирина Емельяновна

Мать ребёнка: Бобко Пелагея Кириллова

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Бобко Дарья Емельяновна

Мать ребёнка: Бобко Пелагея Кириллова

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.11.1910

Сын: Бобко Михаил Емельянович

Мать ребёнка: Бобко Пелагея Кириллова

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.03.1913

Сын: Бобко Георгий Емельянович

Мать ребёнка: Бобко Пелагея Кириллова

Чернаки, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобко Пелагея Кириллова

Подолки, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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