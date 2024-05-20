Овчаренко Михаил (Нонька) Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Овчаренко Дмитрий Никанорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Овчаренко) Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Овчаренко Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчаренко Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Овчаренко Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овчаренко Раиса
Смерть
Неизвестно