Овчаренко Михаил (Нонька) Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Овчаренко Михаил (Нонька) Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Овчаренко Дмитрий Никанорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Овчаренко) Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Овчаренко Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчаренко Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Овчаренко Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчаренко Раиса

Смерть
Неизвестно

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