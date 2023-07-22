Печенкин Василий Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Печенкин Прокофий
Рождение ребёнка
03.03.1913
Дочь: Чуканова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Печенкина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Печенкина Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Печенкина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Печенкина Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Печенкина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Печенкина Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Печенкина Анастасия
Смерть
Неизвестно