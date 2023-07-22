Печенкин Василий Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеченкин Василий Прокофьевич

Печенкин Василий Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Печенкин Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1913

Дочь: Чуканова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Печенкина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Печенкина Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Печенкина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Печенкина Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Печенкина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Печенкина Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Печенкина Анастасия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close