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Морозов Петр Алексеевич

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Место рождения

Визинга, Сысольский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

04.02.1935

Дата смерти

30.03.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1935

Отец: Морозов Алексей Дмитриевич

Мать: Морозова Анастасия Степановна

Визинга, Сысольский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
28.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Тамара Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Тамара Павловна

Смерть
30.03.2011
Кострома, город Кострома, Костромская область
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