Морозов Петр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения04.02.1935
Дата смерти30.03.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1935
Рождение ребёнка
28.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морозова Тамара Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Тамара Павловна
Смерть
30.03.2011
Кострома, город Кострома, Костромская область