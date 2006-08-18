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Дубовик Владимир Григорьевич

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

14.08.1938

Дата смерти

18.08.2006

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1938

Отец: Дубовик Григорий Емельянович

Мать: Дубовик (Ушкало) Мария Голактионовна

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.08.2006
Причина смерти: Автокатастрофа | Отсутствует в базе "Фамилио"

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