Дубовик Владимир Григорьевич
Место рождения
Дата рождения14.08.1938
Дата смерти18.08.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
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Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.08.2006
Причина смерти: Автокатастрофа | Отсутствует в базе "Фамилио"