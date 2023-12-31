Решетнников Андрей Алексеев
Место рожденияд. Клюева Тюменская область, тюменская область
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Решетнников Алексей Кириллов
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
15.04.1887
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
23.07.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно