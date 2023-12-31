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Решетнников Андрей Алексеев

Место рождения

д. Клюева Тюменская область, тюменская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1887 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Решетнников Алексей Кириллов

Мать: не указана

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
15.04.1887

Сын: Решетников Иван Андреев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Рождение ребёнка
23.07.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Клюева Тюменская область, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно
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