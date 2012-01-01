Шумило (Красько) Раиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумило (Красько) Раиса Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красько Михаил Петрович

Мать: Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
12.11.1968

Сын: Шумило Андрей Александрович

Отец ребёнка: Шумило Александр Владимирович

Рождение ребёнка
20.04.1973

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Шумило Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумило Александр Владимирович

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