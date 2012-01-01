Шумило (Красько) Раиса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Красько Михаил Петрович
Мать: Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
12.11.1968
Сын: Шумило Андрей Александрович
Отец ребёнка: Шумило Александр Владимирович
Рождение ребёнка
20.04.1973
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Шумило Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно