Извеков Дмитрий Степанович 23.10.1896 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Извеков Дмитрий Степанович

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 23.10.1896, Бердянск

умер 16.07.1967, Бердянск

Отец
Извеков, II Стефан Афанасьевич1856 г.р.
Мать
Извекова (Ерёмина) Екатерина Дмитриевна1860 г.р.
Супруги
Извекова (Нора Нор) Елена (Лёля) Поликарповна16.05.1896 г.р.
Дети
(Извекова) Валентина01.04.1919 г.р.
Заикина (Извекова) Валентина Дмитриевна14.12.1921 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1896

Отец: Извеков, II Стефан Афанасьевич

Мать: Извекова (Ерёмина) Екатерина Дмитриевна

Spouse: Мария Иоанновна Нор (born Поддубная)

Работа или профессия
Неизвестно

мастер ,нормировщик

Образование
Неизвестно
Харьков, Харківська область

индустриальный техникум | Заочно

Место жительства
Неизвестно

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
21.01.1918

Жена: Извекова (Нора Нор) Елена (Лёля) Поликарповна

Супруг(-а): Дмитрий Степанович Извеков

Рождение ребёнка
01.04.1919

Дочь: (Извекова) Валентина

Мать ребёнка: Извекова (Нора Нор) Елена (Лёля) Поликарповна

Рождение ребёнка
14.12.1921

Дочь: Заикина (Извекова) Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Извекова (Нора Нор) Елена (Лёля) Поликарповна

Рождение ребёнка
10.11.1924

Дочь: Извекова (Извекова) Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Извекова (Нора Нор) Елена (Лёля) Поликарповна

Супруг(-а): Александра Ивановна Дацевич (Яценко)

Смерть
16.07.1967

Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.