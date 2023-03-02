Извеков Дмитрий Степанович
мужской, родился 23.10.1896, Бердянск
умер 16.07.1967, Бердянск
ОтецИзвеков, II Стефан Афанасьевич1856 г.р.
МатьИзвекова (Ерёмина) Екатерина Дмитриевна1860 г.р.
Супруги
Извекова (Нора Нор) Елена (Лёля) Поликарповна16.05.1896 г.р.
Дети
(Извекова) Валентина01.04.1919 г.р.
Заикина (Извекова) Валентина Дмитриевна14.12.1921 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1896
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.01.1918
Рождение ребёнка
01.04.1919
Дочь: (Извекова) Валентина
Мать ребёнка: Извекова (Нора Нор) Елена (Лёля) Поликарповна
Рождение ребёнка
14.12.1921
Дочь: Заикина (Извекова) Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Извекова (Нора Нор) Елена (Лёля) Поликарповна
Рождение ребёнка
10.11.1924
Дочь: Извекова (Извекова) Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Извекова (Нора Нор) Елена (Лёля) Поликарповна
Смерть
16.07.1967
Похороны
Неизвестно
Spouse: Мария Иоанновна Нор (born Поддубная)