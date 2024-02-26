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Исай Константинов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Отец

Около 1697 г.р.

Мать

Около 1723 г.р.

Жена

Около 1852 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Константин Никитин (Ович)

Мать: Евдокия Ларионова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Герасим Савельев (Ич)

Мать ребёнка: Софья Игнатьева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья Игнатьева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1805
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