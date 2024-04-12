Кряквин Севастьян Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряквин Севастьян Потапович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Кряквин Потап Леонтьевич

Мать: Кряквина Ирина Архиповна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Татьяна Севастьяновна

Мать ребёнка: Кряквина Ксения Семеновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Евдокия Севастьяновна

Мать ребёнка: Кряквина Ксения Семеновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Кряквин (приемыш) Игнатий Данилович

Мать ребёнка: Кряквина Ксения Семеновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кряквина Ксения Семеновна

Смерть
Неизвестно
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