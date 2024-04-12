Кряквин Севастьян Потапович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Кряквин Потап Леонтьевич
Мать: Кряквина Ирина Архиповна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Татьяна Севастьяновна
Мать ребёнка: Кряквина Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Евдокия Севастьяновна
Мать ребёнка: Кряквина Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кряквин (приемыш) Игнатий Данилович
Мать ребёнка: Кряквина Ксения Семеновна
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно