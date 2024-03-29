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Пухов Яков Максимов

Место рождения

Фатеево, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Пухов Максим Осипов

Мать: Ульяна Стефанова

Фатеево, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
02.05.1826 ст.

Жена: Пухова Агафья Андреева

https://yandex.ru/archive/catalog/1c950e9f-2d01-4fdb-9be2-7f91872d7430/15?center=3458+2925
Рождение ребёнка
13.02.1830

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Пухова Агафья Андреева

Фатеево, Павловский Посад, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/8b0eb79e-179d-4286-ae7b-573d8a69a497/28?center=846+432
Рождение ребёнка
1842

Сын: Пухов Феодор Яковлев

Мать ребёнка: Пухова Агафья Андреева

https://yandex.ru/archive/catalog/a3654c39-1246-420e-9be2-ee36eac51817/28?center=1382+3538
Смерть
Неизвестно

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