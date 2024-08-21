Чайка Феодосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Чайка) Иулиания Матфеевна
Отец ребёнка: Чайка Матфей Харитонович
Рождение ребёнка
03.10.1888
Сын: Чайка Петр Матфеевич
Отец ребёнка: Чайка Матфей Харитонович
Восприемник
01.09.1889
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Чайка Матфей Харитонович
Рождение ребёнка
29.01.1893
Отец ребёнка: Чайка Матфей Харитонович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Чайка) Мария Матфеевна
Отец ребёнка: Чайка Матфей Харитонович
Восприемник
26.06.1905
Смерть
Неизвестно