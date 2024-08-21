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Чайка Феодосия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чайка Матфей Харитонович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Чайка) Иулиания Матфеевна

Отец ребёнка: Чайка Матфей Харитонович

Рождение ребёнка
03.10.1888

Сын: Чайка Петр Матфеевич

Отец ребёнка: Чайка Матфей Харитонович

Восприемник
01.09.1889
Рождение ребёнка
1890

Сын: Чайка Алексей Матфеевич

Отец ребёнка: Чайка Матфей Харитонович

Рождение ребёнка
29.01.1893

Сын: Чайка Василий Матфеевич

Отец ребёнка: Чайка Матфей Харитонович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Чайка) Мария Матфеевна

Отец ребёнка: Чайка Матфей Харитонович

Восприемник
26.06.1905
Смерть
Неизвестно

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