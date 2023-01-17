Ибрагимова Галима Вафовна
Место рождения
Дата рождения08.12.1909
Дата смерти26.03.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1929
Место жительства
С 1929 по 1932
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1932 по 1984
Смерть
26.03.1984