Ибрагимова Галима Вафовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимова Галима Вафовна

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Место рождения

Нижний Шандер, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.12.1909

Дата смерти

26.03.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Шандер, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1929
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1929 по 1932
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1932 по 1984
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
26.03.1984
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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