Курдяпин Павел Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курдяпин Павел Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1910

Дата смерти

01.12.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1944 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1910

Отец: Курдяпин Дмитрий Алексеевич

Мать: Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
27.09.1944

Дочь: Курдяпина Надежда Павловна

Мать ребёнка: Григорьева Мария Трофимовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.09.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Григорьева Мария Трофимовна

Смерть
01.12.1945
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