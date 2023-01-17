Курдяпин Павел Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1910
Дата смерти01.12.1945
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1910
Отец: Курдяпин Дмитрий Алексеевич
Мать: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
27.09.1944
Дочь: Курдяпина Надежда Павловна
Мать ребёнка: Григорьева Мария Трофимовна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.09.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Григорьева Мария Трофимовна
Смерть
01.12.1945