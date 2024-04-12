Оглоблина Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Иван Карпович
Мать: Анисья Трофимовна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Оглоблин Василий Тарасович
Отец ребёнка: Оглоблин Тарас Акимович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Екатерина Тарасовна
Отец ребёнка: Оглоблин Тарас Акимович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Оглоблин Дмитрий Тарасович
Отец ребёнка: Оглоблин Тарас Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно