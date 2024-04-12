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Оглоблина Екатерина Ивановна

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Иван Карпович

Мать: Анисья Трофимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Оглоблин Василий Тарасович

Отец ребёнка: Оглоблин Тарас Акимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Екатерина Тарасовна

Отец ребёнка: Оглоблин Тарас Акимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Оглоблин Дмитрий Тарасович

Отец ребёнка: Оглоблин Тарас Акимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оглоблин Тарас Акимович

Смерть
Неизвестно
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