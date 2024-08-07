Наумов Козьма Павлович 10.10.1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Наумов Козьма Павлович

Место рождения

Талица, Сарапульский округ, Уральская область

Дата рождения

10.10.1849

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1849

Отец: Наумов Павел Абрамович

Мать: не указана

Талица, Сарапульский округ, Уральская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Матвеева

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Наумова Пелагея Кузьминична

Мать ребёнка: Евгения Матвеева

Талица, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Наумова Наталия Кузьминична

Мать ребёнка: Евгения Матвеева

Талица, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
22.02.1894

Сын: Наумов Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Евгения Матвеева

Упоминание
1897
Талица, Сарапульский округ, Уральская область
Перепись 1897 Отставной солдат Умеет читать Обучался читать дома Главное занятие - земледелие
Смерть
После 1897

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