Наумов Козьма Павлович
Место рождения
Дата рождения10.10.1849
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1849
Отец: Наумов Павел Абрамович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Матвеева
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Наумова Пелагея Кузьминична
Мать ребёнка: Евгения Матвеева
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Наумова Наталия Кузьминична
Мать ребёнка: Евгения Матвеева
Рождение ребёнка
22.02.1894
Мать ребёнка: Евгения Матвеева
Упоминание
1897
Перепись 1897 Отставной солдат Умеет читать Обучался читать дома Главное занятие - земледелие
Смерть
После 1897