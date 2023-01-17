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Саморокова Наталья

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Место рождения

Монастырево, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Родион

Мать: не указана

Монастырево, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
1855

Сын: Самороков Иван

Отец ребёнка: Самороков Гавриил

Рождение ребёнка
09.08.1860

Сын: Самороков Мирон

Отец ребёнка: Самороков Гавриил

Рождение ребёнка
20.07.1862

Сын: Самороков Глеб

Отец ребёнка: Самороков Гавриил

Бракосочетание
08.06.1864

Муж: Самороков Гавриил

Рождение ребёнка
1869

Сын: Самороков Фёдор

Отец ребёнка: Самороков Гавриил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самороков ?Григорий

Отец ребёнка: Самороков Гавриил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Самороков Гавриил

Смерть
Неизвестно
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