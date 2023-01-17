Саморокова Наталья
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Родион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Самороков Иван
Отец ребёнка: Самороков Гавриил
Рождение ребёнка
09.08.1860
Сын: Самороков Мирон
Отец ребёнка: Самороков Гавриил
Рождение ребёнка
20.07.1862
Сын: Самороков Глеб
Отец ребёнка: Самороков Гавриил
Бракосочетание
08.06.1864
Муж: Самороков Гавриил
Рождение ребёнка
1869
Сын: Самороков Фёдор
Отец ребёнка: Самороков Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самороков ?Григорий
Отец ребёнка: Самороков Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Самороков Гавриил
Смерть
Неизвестно