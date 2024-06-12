(Новикова) Мария Гавриловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Новикова) Мария Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков Гаврила Ильич

Мать: Новикова Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новикова) Валентина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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