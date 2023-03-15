Воробьёва (Головин) Татьяна
Место рожденияОзерки
Дата рождения1934
Дата смерти2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Головин Николай
Мать: Головина Любовь
Озерки
Рождение ребёнка
1955
Сын: Фёдорович Николай
Отец ребёнка: Воробьев Федор
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Воробьев Федор
Рождение ребёнка
1960
Сын: Воробьёв Владимир
Отец ребёнка: Воробьев Федор
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Воробьев Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьев Федор
Смерть
2021