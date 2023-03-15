Воробьёва (Головин) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Головин) Татьяна

Место рождения

Озерки

Дата рождения

1934

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Головин Николай

Мать: Головина Любовь

Озерки
Рождение ребёнка
1955

Сын: Фёдорович Николай

Отец ребёнка: Воробьев Федор

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Воробьев Федор

Рождение ребёнка
1960

Сын: Воробьёв Владимир

Отец ребёнка: Воробьев Федор

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Воробьев Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Федор

Смерть
2021
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