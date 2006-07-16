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Кальченко Геннадий Иванович

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Место рождения

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка

Дата рождения

16.02.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1956

Отец: Кальченко Иван Васильевич

Мать: Кальченко Надежда Александровна

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
04.01.1979

Дочь: Кошкарова Валентина Геннадьевна

Мать ребёнка: не указана

Советский Союз,г. Омск
Рождение ребёнка
02.08.1983

Дочь: Ильвес Ольга Геннадьевна

Мать ребёнка: не указана

Советский Союз,г. Омск
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