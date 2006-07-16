Кальченко Геннадий Иванович
Место рожденияСоветский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Дата рождения16.02.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1956
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
04.01.1979
Дочь: Кошкарова Валентина Геннадьевна
Мать ребёнка: не указана
Советский Союз,г. Омск
Рождение ребёнка
02.08.1983
Дочь: Ильвес Ольга Геннадьевна
Мать ребёнка: не указана
Советский Союз,г. Омск