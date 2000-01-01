Карапетьянц Нина Оганесовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карапетьянц Нина Оганесовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1946

Дочь: Кожевникова Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Савченко Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савченко Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савченко Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

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