Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Около 1814 г.р.

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Котяковка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Июда Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Юдин Архип Юдович

Отец ребёнка: Июда Никифорович

Смерть
Неизвестно

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