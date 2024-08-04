Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Котяковка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Июда Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Юдин Архип Юдович
Отец ребёнка: Июда Никифорович
Смерть
Неизвестно