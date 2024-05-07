Пугачева (Мельникова) Евдокия Алексеевна 30.06.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пугачева (Мельникова) Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1902

Дата смерти

11.02.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1902

Отец: Мельников Алексей Павлович

Мать: Мельникова Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугачев Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
21.01.1923

Сын: Пугачев Иван Александрович

Отец ребёнка: Пугачев Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
30.10.1924

Дочь: Анна Александровна Фонарева (Пугачева)

Отец ребёнка: Пугачев Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
11.01.1927

Сын: Пугачев Николай Александрович

Отец ребёнка: Пугачев Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
26.12.1928

Сын: Пугачев Пугачев Василий Александрович

Отец ребёнка: Пугачев Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
14.01.1933

Сын: Пугачев Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Пугачев Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
08.03.1935

Дочь: Макарова (Пугачева) Галина Александровна

Отец ребёнка: Пугачев Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
20.04.1937

Сын: Пугачев Георгий Александрович

Отец ребёнка: Пугачев Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
20.04.1939

Сын: Пугачев Александр Александрович

Отец ребёнка: Пугачев Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
25.07.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пугачев Александр Кузьмич

Смерть
11.02.1981

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