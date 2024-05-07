Пугачева (Мельникова) Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1902
Дата смерти11.02.1981
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1902
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1923
Сын: Пугачев Иван Александрович
Отец ребёнка: Пугачев Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
30.10.1924
Дочь: Анна Александровна Фонарева (Пугачева)
Отец ребёнка: Пугачев Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
11.01.1927
Сын: Пугачев Николай Александрович
Отец ребёнка: Пугачев Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
26.12.1928
Сын: Пугачев Пугачев Василий Александрович
Отец ребёнка: Пугачев Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
14.01.1933
Сын: Пугачев Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Пугачев Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
08.03.1935
Дочь: Макарова (Пугачева) Галина Александровна
Отец ребёнка: Пугачев Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
20.04.1937
Сын: Пугачев Георгий Александрович
Отец ребёнка: Пугачев Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
20.04.1939
Сын: Пугачев Александр Александрович
Отец ребёнка: Пугачев Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
25.07.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пугачев Александр Кузьмич
Смерть
11.02.1981