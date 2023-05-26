Егоров Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Егоров Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1937

Сын: Егоров Петр Михайлович

Мать ребёнка: Егорова Матрена Семеновна

Каликино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плетнева Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Егорова Матрена Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мостовых Мария Михайловна

Мать ребёнка: Егорова Матрена Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Иван Михайлович

Мать ребёнка: Егорова Матрена Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Егорова Матрена Семеновна

Каликино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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