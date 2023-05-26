Егоров Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Егоров Иван
Рождение ребёнка
05.08.1937
Мать ребёнка: Егорова Матрена Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плетнева Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Егорова Матрена Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мостовых Мария Михайловна
Мать ребёнка: Егорова Матрена Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Егорова Матрена Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Егорова Матрена Семеновна
Смерть
Неизвестно