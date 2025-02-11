(Мухатаева) Татьяна Николаевна
женский, родилась 18.01.1912, Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
умерла 24.05.1912, Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
ОтецМухатаев-Дорожкин Николай Власьевич09.05.1887 г.р.
МатьМухатаева-Дорожкина (Попова) Феодосия Ивановна12.05.1887 г.р.
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Рождение
18.01.1912
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Смерть
24.05.1912
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область