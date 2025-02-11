(Мухатаева) Татьяна Николаевна 18.01.1912 — найти родственников по фамилии на Familio

(Мухатаева) Татьяна Николаевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 18.01.1912, Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

умерла 24.05.1912, Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Отец
Мухатаев-Дорожкин Николай Власьевич09.05.1887 г.р.
Мать
Мухатаева-Дорожкина (Попова) Феодосия Ивановна12.05.1887 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1912

Отец: Мухатаев-Дорожкин Николай Власьевич

Мать: Мухатаева-Дорожкина (Попова) Феодосия Ивановна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Смерть
24.05.1912
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

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