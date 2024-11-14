Паршин Анатолий Михайлович
мужской, родился 02.12.1941, Городище, Свердловский муниципальный район, Орловская область
умер 02.04.1998, Куракинский, Свердловский муниципальный район, Орловская область
Супруги
Алёхина Зинаида Ефремовна08.06.1936 г.р.
Дети
Паршина Светлана Анатольевна27.09.1965 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Городище, Свердловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1965
Дочь: Паршина Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Алёхина Зинаида Ефремовна
Городище
Смерть
02.04.1998
Куракинский, Свердловский муниципальный район, Орловская область