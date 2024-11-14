Паршин Анатолий Михайлович 02.12.1941 — найти родственников по фамилии на Familio

Паршин Анатолий Михайлович

Автор
АМ
Медведева А.

мужской, родился 02.12.1941, Городище, Свердловский муниципальный район, Орловская область

умер 02.04.1998, Куракинский, Свердловский муниципальный район, Орловская область

Супруги
Алёхина Зинаида Ефремовна08.06.1936 г.р.
Дети
Паршина Светлана Анатольевна27.09.1965 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Городище, Свердловский муниципальный район, Орловская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алёхина Зинаида Ефремовна

Рождение ребёнка
27.09.1965

Дочь: Паршина Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Алёхина Зинаида Ефремовна

Городище

Смерть
02.04.1998
Куракинский, Свердловский муниципальный район, Орловская область

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