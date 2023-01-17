Пальмен Лили Яльмаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пальмен Лили Яльмаровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

28.03.1900

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1933 по 1934
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1934
Карлаг, Казахстан
Место жительства
С 1934
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1942
Кутаиси, Грузия
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1987
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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