Пальмен Лили Яльмаровна
Место рождения
Дата рождения28.03.1900
Дата смерти1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1933 по 1934
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1934
Карлаг, Казахстан
Место жительства
С 1934
Место жительства
С 1942
Кутаиси, Грузия
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1987