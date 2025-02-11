Марья Семёнова
женский, родилась 1808
умерла Неизвестно
Супруги
Захар Петров1808 г.р.
Дети
Архип Захаров1834 г.р.
Варвара Захарова1836 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захар Петров
Место жительства
1808
Рождение ребёнка
1834
Сын: Архип Захаров
Отец ребёнка: Захар Петров
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Варвара Захарова
Отец ребёнка: Захар Петров
Рождение ребёнка
1840
Сын: Хлынков Пётр Захаров
Отец ребёнка: Захар Петров
Рождение ребёнка
1842
Сын: Хлынков Ефим Захаров
Отец ребёнка: Захар Петров
Рождение ребёнка
1849
Сын: Пётр Захаров
Отец ребёнка: Захар Петров
Смерть
Неизвестно