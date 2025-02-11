Марья Семёнова 1808 — найти родственников по фамилии на Familio

Марья Семёнова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1808

умерла Неизвестно

Супруги
Захар Петров1808 г.р.
Дети
Архип Захаров1834 г.р.
Варвара Захарова1836 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захар Петров

Место жительства
1808
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

22

Рождение ребёнка
1834

Сын: Архип Захаров

Отец ребёнка: Захар Петров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Варвара Захарова

Отец ребёнка: Захар Петров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1840

Сын: Хлынков Пётр Захаров

Отец ребёнка: Захар Петров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Сын: Хлынков Ефим Захаров

Отец ребёнка: Захар Петров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Сын: Пётр Захаров

Отец ребёнка: Захар Петров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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