Tchaitlin Ovsey 1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Tchaitlin Ovsey

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1874

Супруги
Tchaitlin (Rudelson) GenyaОколо 1880 г.р.
Дети
Tchaitlin Meer1900 г.р.
Kabakova (Tchaitlin) Hasya1901 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Tchaitlin (Rudelson) Genya

Рождение ребёнка
1900

Сын: Tchaitlin Meer

Мать ребёнка: Tchaitlin (Rudelson) Genya

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Kabakova (Tchaitlin) Hasya

Мать ребёнка: Tchaitlin (Rudelson) Genya

Рождение ребёнка
1903

Сын: Tchaitlin Yakov

Мать ребёнка: Tchaitlin (Rudelson) Genya

Рождение ребёнка
1905

Сын: Tchaitlin Simon

Мать ребёнка: Tchaitlin (Rudelson) Genya

Рождение ребёнка
1908

Сын: Tchaitlin Zalman

Мать ребёнка: Tchaitlin (Rudelson) Genya

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