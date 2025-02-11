Tchaitlin Ovsey
мужской, родился 1874
Супруги
Tchaitlin (Rudelson) GenyaОколо 1880 г.р.
Дети
Tchaitlin Meer1900 г.р.
Kabakova (Tchaitlin) Hasya1901 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Сын: Tchaitlin Meer
Мать ребёнка: Tchaitlin (Rudelson) Genya
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Kabakova (Tchaitlin) Hasya
Мать ребёнка: Tchaitlin (Rudelson) Genya
Рождение ребёнка
1903
Сын: Tchaitlin Yakov
Мать ребёнка: Tchaitlin (Rudelson) Genya
Рождение ребёнка
1905
Сын: Tchaitlin Simon
Мать ребёнка: Tchaitlin (Rudelson) Genya
Рождение ребёнка
1908
Сын: Tchaitlin Zalman
Мать ребёнка: Tchaitlin (Rudelson) Genya