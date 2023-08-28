Улегина (Лебедева) Мария Мелитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улегина (Лебедева) Мария Мелитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебедев Мелитон Андреевич

Мать: Лебедева Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Улегина ---

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Улегина --

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Улегина -

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Улегин Владимир

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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