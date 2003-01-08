Илларионова (Маслова) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлларионова (Маслова) Антонина Ивановна

Илларионова (Маслова) Антонина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1932

Дата смерти

08.01.2003

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1932

Отец: Маслов Иван Григорьевич

Мать: Маслова Анна Максимовна

Рождение ребёнка
05.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илларионов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
14.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илларионов Михаил Николаевич

Смерть
08.01.2003
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close