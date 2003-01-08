Илларионова (Маслова) Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1932
Дата смерти08.01.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1932
Отец: Маслов Иван Григорьевич
Мать: Маслова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
05.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Илларионов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
14.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Илларионов Михаил Николаевич
Смерть
08.01.2003
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область