Рыбин Артемий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Рыбин Иван Борисович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбина Мария
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Рыбина Авдотья Артемьевна
Мать ребёнка: Рыбина Мария
Рождение ребёнка
Между 1831 и 1834
Мать ребёнка: не указана
Малое Мостовское, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно