Рыбин Артемий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбин Артемий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1727 и 1743 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

НА
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Место
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Рождение
1793

Отец: Рыбин Иван Борисович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбина Мария

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Рыбина Авдотья Артемьевна

Мать ребёнка: Рыбина Мария

Рождение ребёнка
Между 1831 и 1834

Сын: Рыбин Михаил Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Малое Мостовское, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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