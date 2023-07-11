Горшков Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горшков Анатолий Иванович
Мать: Горшкова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горшкова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горшкова Наталья
Место жительства
Неизвестно
Брянск, город Брянск, Брянская область
г. Брянск