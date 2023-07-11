Горшков Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшков Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горшков Анатолий Иванович

Мать: Горшкова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горшкова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшкова Наталья

Место жительства
Неизвестно
Брянск, город Брянск, Брянская область
г. Брянск
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