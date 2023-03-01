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Бурункин Гаврила Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.

Отец: Бурункин Андрей Сергеевич

Мать: Бурункина Аки(у)лина Евсеевна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Бурункин Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Бурункина Гликерия Гавриловна

Львово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1884 ст.

Сын: Бурункин Петр Гаврилович

Мать ребёнка: Бурункина Гликерия Гавриловна

Косовка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.03.1888

Сын: Бурункин Павел Гаврилович

Мать ребёнка: Бурункина Гликерия Гавриловна

Львово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурункина Гликерия Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурункина Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Бурункина Гликерия Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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