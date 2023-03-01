Бурункин Гаврила Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.
Рождение ребёнка
1876
Сын: Бурункин Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Бурункина Гликерия Гавриловна
Рождение ребёнка
1884 ст.
Мать ребёнка: Бурункина Гликерия Гавриловна
Косовка, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.03.1888
Сын: Бурункин Павел Гаврилович
Мать ребёнка: Бурункина Гликерия Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурункина Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Бурункина Гликерия Гавриловна
Смерть
Неизвестно