Суворова Генриетта Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Константин
Мать: Надежда Александровна
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суворов Альберт Григорьевич
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суворов Альберт Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1993