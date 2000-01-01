Суворова Генриетта Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворова Генриетта Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Константин

Мать: Надежда Александровна

Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суворов Альберт Григорьевич

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суворов Альберт Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суворов Альберт Григорьевич

Смерть
1993
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