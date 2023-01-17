Медведева Фёкла Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Фёкла Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1923

Сын: Медведев Георгий Андрианович

Отец ребёнка: Медведев Андриан Иванович

Сковородино, Сковородинский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Андриан Иванович

Смерть
Неизвестно
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