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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1677
Сын: Казначеев Феоктист Павлович
Отец ребёнка: Казначеев Павел Антонович
Рождение ребёнка
1679
Отец ребёнка: Казначеев Павел Антонович
Рождение ребёнка
1697
Отец ребёнка: Казначеев Павел Антонович
Рождение ребёнка
1701
Сын: Казначеев Сергей Павлович
Отец ребёнка: Казначеев Павел Антонович
Смерть
Неизвестно