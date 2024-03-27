Садеков Абидулла
Место рожденияКрасный Остров
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садеков Ренат
Мать ребёнка: Садекова Саимя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садеков Рифат Абидуллович
Мать ребёнка: Садекова Саимя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Садекова Саимя
Смерть
Неизвестно