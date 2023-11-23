Разумова (Волкова) Дарья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумова (Волкова) Дарья Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Волков Матвей Федоров

Мать: Волкова Анна Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разумов Петр Васильев

Отец ребёнка: Разумов Василий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разумов Василий Иванов

Рождение ребёнка
1825

Сын: Разумов Александр Васильев

Отец ребёнка: Разумов Василий Иванов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Разумов Иван Васильев

Отец ребёнка: Разумов Василий Иванов

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Разумова) Варвара Васильева

Отец ребёнка: Разумов Василий Иванов

Рождение ребёнка
1834

Сын: Разумов Михаил Васильев

Отец ребёнка: Разумов Василий Иванов

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Разумова) Анна Васильева

Отец ребёнка: Разумов Василий Иванов

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Хрусталева (Разумова) Хрисия Васильева

Отец ребёнка: Разумов Василий Иванов

Смерть
Неизвестно

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