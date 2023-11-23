Разумова (Волкова) Дарья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Волков Матвей Федоров
Мать: Волкова Анна Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Разумов Василий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Сын: Разумов Александр Васильев
Отец ребёнка: Разумов Василий Иванов
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Разумов Василий Иванов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Разумова) Варвара Васильева
Отец ребёнка: Разумов Василий Иванов
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Разумов Василий Иванов
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Разумова) Анна Васильева
Отец ребёнка: Разумов Василий Иванов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Хрусталева (Разумова) Хрисия Васильева
Отец ребёнка: Разумов Василий Иванов
Смерть
Неизвестно