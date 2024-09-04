Алгазина Зиновия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Алгазина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Алгазин Иван Еремеевич
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Алгазин Иван Еремеевич
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Алгазин Иван Еремеевич
Смерть
Неизвестно