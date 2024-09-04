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Алгазина Зиновия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Иван Еремеевич

Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Алгазина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Алгазин Иван Еремеевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Алгазин Перфил Иванович

Отец ребёнка: Алгазин Иван Еремеевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Алгазин Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Алгазин Иван Еремеевич

Смерть
Неизвестно

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