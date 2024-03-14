Белорусова Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1903 ст.
Дочь: Соловьёва (Белорусова) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Белорусов Дмитрий Федорович
Авксентьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно