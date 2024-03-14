Белорусова Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белорусова Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1903 ст.

Дочь: Соловьёва (Белорусова) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Белорусов Дмитрий Федорович

Авксентьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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