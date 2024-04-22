Подбородников Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Подбородников Филипп Михайлович
Мать ребёнка: Подбородникова Агафия Елисеева
Рождение ребёнка
13.08.1887
Сын: Подбородников Дамиан Михайлович
Мать ребёнка: Подбородникова Агафия Елисеева
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Подбородников Александр Михайлович
Мать ребёнка: Подбородникова Агафия Елисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно