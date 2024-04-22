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Подбородников Михаил Васильевич

Место рождения

Валерьяновка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Валерьяновка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Подбородников Филипп Михайлович

Мать ребёнка: Подбородникова Агафия Елисеева

Валерьяновка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.08.1887

Сын: Подбородников Дамиан Михайлович

Мать ребёнка: Подбородникова Агафия Елисеева

Валерьяновка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Подбородников Александр Михайлович

Мать ребёнка: Подбородникова Агафия Елисеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подбородникова Агафия Елисеева

Валерьяновка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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