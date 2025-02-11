Иван Давидов 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Давидов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1854, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Давид Антонов1819 г.р.
Мать
Ульяна Андреева1821 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Давид Антонов

Мать: Ульяна Андреева

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

3

Смерть
Неизвестно

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