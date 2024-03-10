Сунчалеева САБИРА ИСХАКОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.11.1939
Дочь: Стревалюк АМИНА ХАЛИЛОВНА
Отец ребёнка: Сунчалеев ХАЛИЛ ФАЗЛУЛОВИЧ
Рождение ребёнка
25.12.1948
Сын: Сунчалеев ФАРИД ХАЛИЛОВИЧ
Отец ребёнка: Сунчалеев ХАЛИЛ ФАЗЛУЛОВИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сунчалеев МЯГЯЗЬ ХАЛИЛОВИЧ
Отец ребёнка: Сунчалеев ХАЛИЛ ФАЗЛУЛОВИЧ
Смерть
Неизвестно