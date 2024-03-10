Сунчалеева САБИРА ИСХАКОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сунчалеева САБИРА ИСХАКОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1939

Дочь: Стревалюк АМИНА ХАЛИЛОВНА

Отец ребёнка: Сунчалеев ХАЛИЛ ФАЗЛУЛОВИЧ

Рождение ребёнка
25.12.1948

Сын: Сунчалеев ФАРИД ХАЛИЛОВИЧ

Отец ребёнка: Сунчалеев ХАЛИЛ ФАЗЛУЛОВИЧ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сунчалеев МЯГЯЗЬ ХАЛИЛОВИЧ

Отец ребёнка: Сунчалеев ХАЛИЛ ФАЗЛУЛОВИЧ

Смерть
Неизвестно
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