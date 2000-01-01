Трефилова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилова Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1924

Сын: Трефилов Иван

Отец ребёнка: Трефилов Василий

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
10.03.1927

Сын: Трефилов Николай

Отец ребёнка: Трефилов Василий

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
09.03.1929

Сын: Трефилов Владимир

Отец ребёнка: Трефилов Василий

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трефилов Василий

Смерть
Неизвестно
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