Трефилова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1924
Сын: Трефилов Иван
Отец ребёнка: Трефилов Василий
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
10.03.1927
Сын: Трефилов Николай
Отец ребёнка: Трефилов Василий
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
09.03.1929
Сын: Трефилов Владимир
Отец ребёнка: Трефилов Василий
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трефилов Василий
Смерть
Неизвестно