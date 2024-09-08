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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДД
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1895

Сын: Давыдов Николай

Мать ребёнка: (Ларионова) Агрипина Кирилловна

Рождение ребёнка
28.10.1899

Сын: Давыдов Терентий

Мать ребёнка: (Ларионова) Агрипина Кирилловна

Рождение ребёнка
14.12.1900

Дочь: (Давыдова) Клавдия

Мать ребёнка: (Ларионова) Агрипина Кирилловна

Смерть
Неизвестно

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