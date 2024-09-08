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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1895
Сын: Давыдов Николай
Мать ребёнка: (Ларионова) Агрипина Кирилловна
Рождение ребёнка
28.10.1899
Сын: Давыдов Терентий
Мать ребёнка: (Ларионова) Агрипина Кирилловна
Рождение ребёнка
14.12.1900
Дочь: (Давыдова) Клавдия
Мать ребёнка: (Ларионова) Агрипина Кирилловна
Смерть
Неизвестно