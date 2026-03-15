Строилов Андрей Ефимович
мужской, родился Неизвестно, Кривское, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
ОтецСтроилов Ефим СтепановичНеизвестно г.р.
МатьСтроилова Мария1772 г.р.
Супруги
Строилова Анна1809 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Строилов Ефим Степанович
Мать: Строилова Мария
Кривское, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Строилова Анна
Смерть
Неизвестно