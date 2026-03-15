Строилов Андрей Ефимович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Строилов Андрей Ефимович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился Неизвестно, Кривское, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Отец
Строилов Ефим СтепановичНеизвестно г.р.
Мать
Строилова Мария1772 г.р.
Супруги
Строилова Анна1809 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Строилов Ефим Степанович

Мать: Строилова Мария

Кривское, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Строилова Анна

Смерть
Неизвестно

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