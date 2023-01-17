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Гурина Авдотья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Гурин Клемент Илларионович

Отец ребёнка: Гурин Илларион Маркелович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Гурин Платон Илларионович

Отец ребёнка: Гурин Илларион Маркелович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Пелагея Иларионовна

Отец ребёнка: Гурин Илларион Маркелович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Гурин Федор Илларионович

Отец ребёнка: Гурин Илларион Маркелович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Гурин Семён Илларионович

Отец ребёнка: Гурин Илларион Маркелович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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