Гурина Авдотья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Гурин Клемент Илларионович
Отец ребёнка: Гурин Илларион Маркелович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Гурин Платон Илларионович
Отец ребёнка: Гурин Илларион Маркелович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Пелагея Иларионовна
Отец ребёнка: Гурин Илларион Маркелович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Гурин Илларион Маркелович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Гурин Илларион Маркелович
Смерть
Неизвестно